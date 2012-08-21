В Московской области объявлено штормовое предупреждение

В Московской области в связи с ухудшением погоды было объявлено штормовое предупреждение. Штормовое предупреждение, по данным МЧС России, будет действовать до вечера вторника, 21 августа.

До 18 часов скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду и выше. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона воздержаться от прогулок, передает РСН. Также рекомендовано не стоять под рекламными баннерами и прочими слабозакреплёнными конструкциями.