Резкое похолодание в Москве утром во вторник

В Москве во вторник сильно похолодало. Синоптики предупреждали, что Арктический циклон принесет в столичный регион холод. По данным Росгидромета, прохладная погода продержится лишь до среды, 22 августа.

Сегодня в Москве термометры покажут не выше 14-16 градусов, а по области - 12-17 градусов. Днем будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Порывы северо- восточного ветра могут достигать до 12-15 м/с.

В ночь на среду пройдет небольшой дождь. В городе воздух охладится до 6-8 градусов. В Подмосковье температура воздуха ночью составит до 4-9 градусов.

Днем в среду немного потеплеет. В Москве 17-19, в Подмосковье - 16-21 градус. Осадков синоптики завтра не прогнозируют.