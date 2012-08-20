Осенняя прохлада пришла в столичный регион

В понедельник в Москву и область пришло похолодание, в течение дня столбики термометра не поднимутся выше 16-18 градусов тепла, пройдет дождь и прогремят грозы, прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду.

В ночь на вторник ожидается от 8-10 градусов, не исключены дожди, днем 21-го августа от плюс 12 до плюс 14 градусов тепла и снова дождливо.