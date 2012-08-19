В Европе держится аномальная жара ВИДЕО

Во Франции установилась аномальная жара. Температурные рекорды зафиксированы сразу в нескольких городах. Десятки жителей лежат в больницах - тепловые и солнечные удары.

В городе Монживре в центре Франции 42 градуса, это рекордная температура для Франции. В Париже чуть прохладнее — 38 градусов тепла. Жара пришлась на выходные, многие французы поспешили к морю. Ранним утром на шоссе в сторону юга образовались пробки, в результате самые жаркие часы автомобилисты провели в пробках, многие вместе с детьми.

Тревога объявлена в 33 из 100 департаментов Франции. На берегу Атлантики, в Аквитании, горят сосновые леса. С огнем борются более сотни пожарных, задействованы самолеты-амфибии.

В Испании - 35-градусная жара, увеличивается площадь лесных пожаров.Так, в Каталонии, Андалусии и Севилье сегодня ожидается до плюс 41. Туристы отказываются от экскурсий по городам, предпочитая больше времени проводить у воды.

На Канарах пожары тушат уже две недели. Местные власти говорят, что такого не было десятки лет. Пострадал уникальный парк Гарахонай, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Боснии, где уже неделю стоит сорокоградусная жара, подсчитывают ущерб от сильнейшей за последние несколько лет засухи. Осадков синоптики не обещают.



В Хорватии пожары бушуют в районе курорта Сплит. Перекрыты автомагистрали, из-за плотного дыма в течение часа не работал аэропорт. Пожары в самый пик туристического сезона наносят серьезный ущерб туриндустрии.

На итальянских курортах владельцы гостиниц и пляжей тоже жалуются на убытки. Говорят, что иностранные гости отказываются от путевок из-за сорокаградусной жары. "Посетителей в этом году на 30-40 процентов меньше. Мы держимся только за счет постоянных клиентов – тех, кто может позволить себе абонемент на сезон", — говорит владелец частного пляжа Челиа Тараборелли.

Сейчас на Аппенинах самая сильная за десятилетие засуха. По оценкам ассоциации фермеров, ущерб от потерянного урожая превысит миллиард евро. Так что температура в сентябре будет падать, а цены расти.



