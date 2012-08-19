На Москву надвигается арктический циклон

Cиноптики предупредили, что на Москву с север-запада надвигается арктический циклон, который вызовет сильное понижение температуры воздуха. Погода в столичном регионе будет осенняя. Но специалисты по погоде успокоили, что это еще не настоящая осень - только репетиция.

В воскресенье в Москве и Подмосковье еще сохранится комфортная погода. Воздух прогреется до 21-23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный. Вот этт ветер и нагонит похолодание.

В ночь на 20 августа синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Дневная температура понизится в понедельник днем. В Москве воздух прогреется лишь до плюс 16-18 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до плюс 8-10. Во вторник и в среду, 22 августа еще будет прохладно. Теплее станет в среду вечером.