В Москве в субботу будет облачно и дождливо

Днем в субботу, 18 августа, в Москве ожидается теплая погода, временами в городе пройдут дожди. Температура воздуха в столице составит плюс 19-21 градуса.

В городе будет облачно с прояснениями, отмечает Гидрометцентр России. По прогнозу синоптиков, ожидается восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, передает РБК. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 11-13 градусов. В воскресенье, 19 августа, в столичном регионе будет облачно, временами пройдет дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, в ночь на 20 августа - плюс 11-13 градусов.