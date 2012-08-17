В Москву пришла осенняя погода

В пятницу в Москве и области ожидаются дожди и пасмурная погода, максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса тепла, в Подмосковье — до плюс 23 градусов, передают синоптики.

В ночь на субботу столбики термометров поднимутся всего до 11-13 градусов выше нуля. пройдет дождь.