В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Гордон", в настоящее время он находится в 1035 километрах к востоку от Бермудских островов, скорость ветра в эпицентре достигает 85 км в час.

Шторм начал движение в северо-восточном направлении со скоростью около 26 километров в час, к субботе "Гордон" достигнет силы урагана, когда скорость ветра в эпицентре достигнет 120 км в час, и будет двигаться в сторону Азорских островов.

Угрозы нефтяным платформам США в Мексиканском заливе нет, отмечают синоптики.