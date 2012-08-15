Град гигантских размеров выпал в кемеровских городах Междуреченск и Мыски

В Кемеровской области во вторник вечером град размером с куриное яйцо обрушился на города Междуреченск и Мыски. Льдины размером в диаметре около 5 см падали с неба почти сплошной стеной. Осадки сопровождались сильным ветром и грозой.

В результате природной стихии пострадали около двадцати человек, в том числе несколько детей.

Гигантские градины выбили стекла в балконах, на лоджиях домов и автомобилях. По словам местных жителей, у машин повреждены фары, помяты крыши, капоты и даже двери.Пострадавших машин уже больше сотни. Люди, которых стихия застала на улице, прятались в подъездах домов и магазинах.

Пострадали дачники: урожай на огородах уничтожен. Град сыпал не более 20 минут. Но льдин выпало столько, что можно было убирать лопатой, а местами образовались даже небольшие сугробы.

В Междуреченске создана экстренная комиссия. В ближайшее время специалисты осмотрят поврежденные здания и оценят ущерб, нанесенный жителям Междуреченска и городской инфраструктуре.

Часть жителей района Ягуновский на время разгула стихии остались без света: сильным ветром оборвало провода, пишет "КП". По данным Кемеровской службы спасения, оторвало 25 крупных веток, повалило 23 дерева, некоторые с корнем. Ликвидировать последствия урагана спасатели закончили в 19.40.