ФОБОС дал прогноз погоды на неделю (ВИДЕО)

Ведущий специалист Центра Вадим Заводченков сообщил, что на этой неделе на территории большинства регионов похолодает, и пройдут дожди. Согласно прогнозу синоптиков, в Центральной части России сегодня комфортная погода: тепло, без осадков.

Температура воздуха составит от плюс 21 до 26 градусов. Со вторника придут дожди. В регионе прогремят грозы. К концу недели в центральных областях России температура воздуха понизится до 18-22 градусов.

На юге страны неделя с 13 августа начнется с дождей и гроз. В первые дни недели температура воздуха составит 28-33 градуса, в Волгоградской и Астраханской областях еще жарче. Воздух раскалится до 38 градусов. К конце недели жара здесь спадет. На Кубани и Кавказе похолодает до 23-28 градусов, на нижней Волге – до 28-33.

На севере Европейской России наоборот - пока без осадков, температура в начале недели 16-21 градус, с середины потеплеет до 18-23.

На Средней Волге в начале недели будут еще жаркие дни: 27-32 градуса. Дожди принесут прохладу. К концу недели жара спадет, и температура понизится до 23-28 градусов.

На Урале в первой половине недели синоптики дождей не прогнозируют. И к среде температура воздуха вырастет до 22-27 градусов. Похолодает с четверга. С севера подует холодный ветер. Он принесет дожди. Температура воздуха понизится до 18-23 градусов.

Осенью повеет на севере Сибири. На Таймыре дневная температура снизится до 5-10 градусов, на Ямале – 8-13 градусов. На юге Сибири похолодание менее существенное. К среде температура понизится с 25-30 градусов до 22-27, а к пятнице – до 17-22 градусов.

На юге Дальнего Востока еще продержится летняя погода. В континентальных районах Приморья и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 26-31 градуса. На побережье - 21-26.

На юге региона дождей также не ожидается. В континентальных районах Приморья и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 26-31 градуса. На побережье 21-26.