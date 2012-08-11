Выходные в Москве и области будут дождливыми

В Москве и Подмосковье в выходные будет дождливая погода. После продолжительного периода жары, температура в городе и области будет держаться в пределах климатической нормы.

В течение выходных Москва и Подмосковье окажутся вблизи атмосферного фронта. В регионе ожидаются кратковременные дожди, прогремят грозы, передает РСН. Температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, утром от 9 до 14, днем 20-25. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.