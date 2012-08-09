В Москве установится комфортная погода

Жара уходит из столичного региона. В Москве и области сегодня установится комфортная летняя погода. Температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градуса. В Подмосковье будет от 21 до 26 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что дождей пока не ожидается. Ветер северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. В ночь на пятницу возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночная температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов. В Подмосковье будет 9-14 градусов. А местами похолодает до 5 градусов. По данным Росгидромета, в пятницу местами пройдет грибной дождь. В столичном регионе станет чуть прохладнее.

В Москве столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, по области до 20-25 градусов.

В 7 утра в Москве термометры показывали плюс 14 градусов.