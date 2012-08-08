Жара в столичном регионе идёт на убыль, температура воздуха понижается

В среду 8-го августа жара в Москве и области несколько спадет, температура воздуха, аномально высокая для этого времени года, понизится на 5-7 градусов: в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков.

В Москве ожидается 24..26, по области от 22 до 28 градусов. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление существенно не изменится - 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 60%.

Понижение температуры продолжится и в последущие дни.