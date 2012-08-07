В Москве сегодня установлен температурный рекорд

В Москве во вторник, 7 августа, воздух в столице прогрелся до максимального значения за этот год. Рекорд зарегистрирован на базовой метеостанции ВВЦ. Плюс 32 градуса. Прежний рекорд был установлен 1 августа.

Тогда воздух прогрелся до 31,4 градусов.Но в 1920 году была зафиксирована температура в 36,8 градусов. Скорее всего, эт от рекорд в этом году устоит. По прогнозу синоптиков, с 8 августа в столичный регион придут ливни и грозы. Начнется похолодание. К концу рабочей недели температура воздуха составит плюс 19-24 градуса.