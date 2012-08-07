Вторник в Москве может стать самым горячим днем лета - воздух прогреется до +33

Как уже сообщали АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ, жара сохранится в столичном регионе, температура воздуха не понизится, несмотря на кратковременные дожди и грозы, а 7 августа может стать самым горячим днем лета-2012.

Ожидается, что воздух в Подмосковье прогреется до 33 градусов, однако со среды в Москву и область придет некоторое похолодание - температура днем понизится до 25, на северо-западе области местами до 22 градусов.