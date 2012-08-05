Грозы прогремят в воскресенье в Москве

Метеорологи сообщают, что в воскресенье в августа в Москве пройдут грозовые ливни, дожди принесут прохладу и несколько охладят зной, на протяжении нескольких недель царящий в столичном регионе.

Т емпература воздуха ожидается в Москве 27-29 градусов выше нуля, по области – до 31 градуса тепла. Ветер – западный, порывы при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду.

В ночь на понедельник воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. В понедельник жара сохранится, в Москве столбики термометров поднимутся до отметки 29 градусов тепла.