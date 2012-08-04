Дождь освежит московскую жару в субботу и в ночь на воскресенье

Небольшой кратковременный дождь может пройти в субботу в столичном регионе, в течение дня ожидается переменная облачность, воздух прогреется в столице до 28-30 градусов, по области – до 31 градуса. Дождь может освежить жаркую знойную погоду, не первую неделю царящую в Москве и области.

В ночь на воскресенье, как ожидается, кратковременный дождь пройдет в восточных районах Московской области, столбики термометров покажут 17-19 градусов, по области – до 21 градуса.