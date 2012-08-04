В Москве в дневные часы наблюдается пониженное содержание кислорода в воздухе

Жаркая погода по-прежнему сохраняется в Москве и области,в субботу в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможно, прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области ожидается 26..31 градус.

Ветер в течение дня будет дуть юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50 %.

В Москве и Московской области в дневные часы наблюдается погодная гипоксия с пониженным содержанием кислорода в воздухе, что неблагоприятно для людей с заболеваниями щитовидной железы, хронической легочной и сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма, ожирением и сахарным диабетом.

Пожилым людям и маленьким детям рекомендуется как можно реже появляться под прямыми лучами солнца, так как высока вероятность теплого удара. Специалисты рекомендуют больше пить воды, настои из трав, минеральную воду без газа, натуральные морсы.