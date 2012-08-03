Улицам Москвы, утомлённым солнцем, коммунальщики устраивают прохладный душ

Жара в столичном регионе в пятницу не ослабевала. Спасают москвичей и городские фонтаны в скверах. А улицы остужают коммунальщики: каждые два часа они поливают дороги столицы водой.

Сегодня в Москве столбики ьермометров подскочили до 30 градусов. Синоптики предупреждают, что похолодания не предвидится и на следующей неделе, передает ТВЦ. В целом температура в последний месяц лета будет выше средних значений, хотя и аномальной жары 2010 года не ожидается.

В таких условиях страдают люди с заболеваниями щитовидной железы, сердца и дыхательной системы. Врачи рекомендуют пить как можно больше воды - лучше минеральной, не забывать о головных уборах и носить одежду из натуральных тканей.

В Москве убежище от солнечных лучей жители столицы могут найти в социальных учреждениях. Там желающим предложат воду и прохладу.

"АН" писали, что сегодня Роспотребнадзор временно запретил купание на 5 из 11 пляжей Москвы.