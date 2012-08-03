Жара продержится в Центральной России в ближайшие выходные

Жаркая погода продержится в большинстве регионов России в субботу, 4 августа, и в воскресенье, 5 августа. В субботу в столичном регионе воздух раскалится днем до плюс 30 градусов. Ночи также теплые - плюс 17-19 градусов.

В воскресенье в Москве и области - +26…+28 градусов. Но синоптики прогнозируют, что местами возможны грозовые дожди.

В Санкт-Петербурге в субботу также возможна гроза. Днем и в субботу, и в воскресенье плюс 23 - 25 градусов. К воскресенью дождь прекратится.

В Нижнем Новгороде в оба выходных до плюс 27. В субботу без осадков, но в воскресенье загремят грозы. В Самаре, скорее всего, обойдется без осадков. Если в субботу воздух прогеется до плюс 32 градусов, до в воскресенье еще жарче - до плюс 33.

В Воронеже также теплее будет в воскресенье - до плюс 33. Вероятность дождей уменьшится. Грозовые дожди пройдут в Сочи. В курортном городе +30 - +32 градуса.Жарко и без осадков в Екатеринбурге и в Новосибирске.

В Иркутске в субботу без осадков и усиление жары до +28 градусов, в воскресенье пойдут дожди, жара спадет. Воздух охладится до +20 градусов.

Медики предупреждают, от палящих солнечных лучей надо защищаться.