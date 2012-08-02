Старожилы Бурятии такого не помнят: град выпал размером с яйцо

В Бурятии, в старинном купеческом городе Кяхта прошел необычайно сильный ливень и выпал град. От стихии в городе Кяхта пострадали огороды, дома и машины, стоявшие на улице, повалены деревья и заборы.



Градины иногда достигали размеров куриного яйца. Автотрасса Улан-Удэ-Кяхта, ведущая к границе с Монголией, сильно размыта ливнем. Он достиг и полигона "Бурдуны" Восточного военного округа. В этом районе 5 августа начинаются российско-индийские антитеррористические учения "Индра-2012", в которых будут задействованы около 250 военнослужащих из России и столько же из Индии. Полевой лагерь, в котором будут проживать военные и где будет расположена инженерная техника, не пострадал, сообщают «Вести». Однако состояние дорог в районе учений неизвестно. Размеры ущерба от удара стихии уточняются. Информации о пострадавших жителях пока не поступало.



