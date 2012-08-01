В Москве и области в среду сохранится солнечная и жаркая погода

Солнечная и жаркая погода сохраняется в Москве и Московской области, во второй половине дня воздух в столице прогреется до 30..32, и до 27..32 градусов - по области. Атмосферное давление - 750 мм рт. ст.

В жаркую и сухую погоду тяжело людям, страдающим сердечной и легочной недостаточностью, заболеваниями эндокринной системы, сахарным диабетом и ожирением. Медики рекомендуют в такую погоду значительно снизить физические нагрузки, не находиться под прямыми солнечными лучами без головного убора, пить больше воды.