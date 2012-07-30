На следующей неделе придет похолодание, но ненадолго

Елена Волосюк - ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, рассказала о погоде на следующую неделю. По ее словам, на всей территории России сейчас установилась жаркая погода, но скоро в некоторые регионы придет холодный фронт.

Елена Волосюк отметила, что к западу и северо-западу России подбирается грозовой фронт. Уже сегодня в ленинградской области и Карелии пройдут грозы. А к середине недели здесь еще и похолодает, температура воздуха составит от 16 до 21 градуса. Однако похолодание будет недолгим и уже к пятнице вохдух в регионе прогреется до 23-28 градусов.

В центральный регион грозовой фронт доберется не раньше среды и будет здесь он очень коротким, если в четверг будет еще относительно прохладно: температура в четверг будет 23-28 градусов, то уже в пятницу снова придет жара с температурой воздуха до 30 градусов и выше.