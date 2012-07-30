В Москве сохранится жаркая погода
30 июля 2012, 07:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сохранится жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 30 июля, температура воздуха составит 28-30 градусов со знаком плюс в столице и 25-30 градусов в области.
В столично регионе возможна небольшая облачность. Дождей не ожидается.
"АН" в первые жаркие дни лета советовали, как спасти себя от жары. Напомним, медики рекомендуют больше пить. Причем обычной воды. В жару рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей. Хорош в жару лен, натуральный шелк. Не забывать про легкие панамы, кепки, шляпы.