В Москве сохранится жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 30 июля, температура воздуха составит 28-30 градусов со знаком плюс в столице и 25-30 градусов в области.

В столично регионе возможна небольшая облачность. Дождей не ожидается.

"АН" в первые жаркие дни лета советовали, как спасти себя от жары. Напомним, медики рекомендуют больше пить. Причем обычной воды. В жару рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей. Хорош в жару лен, натуральный шелк. Не забывать про легкие панамы, кепки, шляпы.