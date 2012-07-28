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Сибирь задыхается от дыма пожарищ: аномальная жара и засуха палит леса. ВИДЕО

28 июля 2012, 22:29 [ «Аргументы Недели. Урал» ]

Сибирь задыхается от дыма пожарищ: аномальная жара и засуха палит леса. ВИДЕО
Фото с сайта vesti.ru

К концу недели огромные территории Урала и Сибири оказались во власти огня. В городах и селах люди задыхаются от дыма, а пожары каждый день уничтожают всё новые и новые тысячи гектаров леса.

Вместо ценных деревьев, которым сотни лет, остаются выжженные пустыри. Долгожданного дождя, который мог бы облегчить положение, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит.

Такой аномальной жары и засухи сибиряки еще не видели.

Томск пропитан запахом гари, а другой берег - едва угадывается. Томский аэропорт в субботу по-прежнему не принимал рейсы.

"АН" писали, что сегодня спецборт главы МЧС Владимира Пучкова отправили за запасную площадку в Кемерово. Туда же прибыла тяжелая авиация - специальные Ил-76-ые, три самолета - каждый может сбрасывать до 42 тонн воды.

Только так, видимо, и можно бороться с огненной стихией. МЧС наращивает группировку. На помощь местным спасателям прибывают отряды из Новосибирска, передают Вести. В регионе, где установились безветренная аномальная жара, плотная белая пелена окутывает тысячи гектаров тайги.

В субботу очагов возгорания стало 33. Сводки с лесных пожарищ — как с линии фронта. Но в условиях нулевой видимости вертолеты могут работать только вдоль кромки. Замкнутый круг: дым — потому что не летают. Не летают — потому что дым.

Поселковый глава докладывает главе МЧС, что на случай экстренной эвакуации все готово. Добровольцы патрулируют территории. Бульдозерами прокладывают защитную полосу. Вот только с погодой договориться не получается. А кедровая подстилка — сродни торфяникам. Может тлеть долго. И часто.Лесной массив в полусотне километров от Белого Яра полыхает уже две недели. Очаг обнаружили слишком поздно, когда тушить сверху уже не было смысла. Чтобы нормализовать ситуацию местные власти и лесники готовы пойти на эксперимент. Предлагают тушить пожары с помощью взрывов. Они должны спровоцировать так называемый встречный отжиг, он остановит огонь. Ситуацию в Томской области, возможно, удастся переломить, уже через два-три дня.

Между тем, прогноз метеорологов самый неблагоприятный. На картах видно, что эпицентр сухой, безветренной и жаркой погоды располагается как раз над Томском. А еще — в Якутии, Новосибирской области. Специалисты говорят, что возможны сухие грозы и верховые пожары со скоростью распространения до ста километров в час.

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