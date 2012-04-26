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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В Москве и Подмосковье в четверг будет тепло, возможен дождь

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве и Подмосковье в четверг, 26 апреля, сохранится теплая погода. При этом среднесуточная температура будет выше нормы на 7-8 градусов, отмечает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

В городе воздух прогреется до 22-24 градусов, по области до 25. Сохраняется вероятность небольших дождей и локальных гроз, передает Интерфакс. В столичном регионе сегодня ожидается южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в пятницу вероятность осадков будет мала. Температура воздуха 27 апреля составит 21 градус тепла, а в субботу столбики термометров снова поднимутся до +24. 

ЕЛ

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