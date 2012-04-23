В Москве будет облачно и тепло, возможен дождь

//Метеоновости

23 апреля 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве и Московской области в понедельник, 23 апреля, ожидается теплая погода с вероятностью осадков. Как отмечает Росгидромет, температура воздуха в городе составит 15-17 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18.

Синоптики прогнозируют ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/с. Предстоящей ночью в московском регионе пройдут кратковременные дожди. Как ожидается, температура воздуха составит 6-11 градусов. Днем во вторник будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, передает ИТАР-ТАСС. Температура воздуха составит 15-20 градусов.