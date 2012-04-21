На Приморье надвигается шторм
21 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
21 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Известно, что в 2019 году тариф на транзит газа составил более 2,5 доллара за тысячу…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского…
В мире
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
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Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Интервью
Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как…
Общество
Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе…
В СМИ в субботу, 21 сентября, появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сегодня сообщил друг…
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу…
Полиция разогнала участников акции, в которой был заблокирован железнодорожный состав из России. Несколько десятков человек были задержаны. Среди них первый командир…
Президент США выступил с очередной критикой в адрес средств массовой информации. В своем Twitter он пожаловался, и сообщил, что в разговоре с украинским коллегой…
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов. В ведомстве отметили, что именно на октябрь приходится больше всего краж ТС и неправомерных…
Известная российская телеведущая и журналист Эвелина Хромченко показала в эфире программы "Модный приговор" женский костюм, который никогда не выйдет из моды. По её…
Объявленный ранее отказ Украины направить делегацию в ПАСЕ оказался уловкой. На самом деле, Киев не отказывается направить своих парламентариев для участия в сессии…
В Сети опубликованы зрелищные кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей…
Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала о состоянии двух детей, которых облили кипящим маслом во время кулинарного фаер-шоу…
Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс , который принимал с ней участие в телевизионном проекте , раскрыл подробности личной жизни Меган Маркл. Он рассказал, как…
Американцы помогут внедрить Украине собственный опыт охраны границ. Все бы ничего, но официальный Киев заинтересовался опытом охраны границы США с Мексикой. Именно…
В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии»…
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку к проведению возможной…
Происшествия
В Одессе на улице Академика Королева легковой автомобиль въехал в толпу протестующих горожан, которые заблокировали движение транспорта. Отмечается, что люди ходили…
Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются…
Парламентская делегация официального Киева отказывается ехать на сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко. По его словам…
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит…
Врачи считают, что проживание в однокомнатных квартирах может негативно влиять на здоровье человека. По мнению экспертов, у людей, которые проживают в маленькой квартире…
3Д-принтером, который послойно создаёт разные предметы, давно уже никого не удивишь. Но знаете ли вы, что учёные нашли этой чудо-машине невероятное применение? Возможно…
Происшествия
В субботу, 21 сентября, стало известно, что в городе Щелкове, расположенном в Московской области, был эвакуирован магазин. Данную информацию предоставил осведомленный…
Первую леди США Меланию Трамп подвергли критике в сети из-за неудачного платья. Супруга американского лидера Дональда Трампа появилась в светлом платье на одном…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Финляндии, которая незаконно перевозила волков из России и скрещивала их с местными собаками.
Известный телеведущий и актёр Иван Ургант поделился с поклонниками снимком подросшей младшей дочери Леры. Известно, что сегодня маленькой девочке исполнилось четыре года…
В Санкт-Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан уроженец Таджикистана. Данную информацию предоставили в главном…
Шоу-бизнес
Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…
Лишний рост заработных плат в Беларуси подстегивает инфляцию. С таким заявлением выступил замначальника одного из управлений белорусского Нацбанка Михаил Демиденко…
Житель Сан-Франциско пожаловался на регулярные нападения бомжей на него. Они его постоянно кусают. В эфире канала Fox News мужчина рассказал, почему вынужден бежать…
Маленькую девочку из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами доставят в Москву на операцию. Ранее ребенка, которого отказались брать в детский сад,…
В субботу, 21 сентября, стало известно, что задолженность по заработной плате шахтерам на Украине по состоянию на текущий месяц достигла почти 900 миллионов гривен…
Шоу-бизнес
Фигуриста Алексея Ягудина обвинили в желании "пропиариться" за счет актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсмен выступил в одном из ток-шоу, посвященных состоянию звезды…
Политика
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов отреагировал на заявление протоиерея Димитрия…
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства. Он поблагодарил…
Пожар вспыхнул в одном из клубов Екатеринбурга во время веселой вечеринки. Согласно информации, предоставленной очевидцами, посетители заведения почувствовали резкий…
В Главном управлении МЧС России сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, в Подмосковье ожидается мокрый снег. Согласно последней информации, в городе поднимется ветер…
В Национальном институте старения США - главной структуре по изучению болезни Альцгеймера в США рассказали о признаках, которые помогут вовремя заметить заболевание…
Президент РФ Владимир Путин в субботу направил поздравительные телеграммы главе и премьер-министру Армении Армену Саркисяну и Николу Пашиняну по случаю празднования…
Первая сессия парламента Татарстана закончилась сканадлом. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев объявил о приостановлении членства в партии. Причиной такого решения стали…
Шоу-бизнес
Накануне в сети появилась фотография, на которой актер Максим Виторган играет со своей сестрой Этель, которая младше него на 46 лет. 10 сентября известному российскому…
Терроризирующий малышню хулиган избил мать подростка, которая пришла защитить сына. Инцидент был снят на видео очевидцами. Оно появилось в социальных сетях.
После обнаружения берцовой кости весом в полтора десятка килограмм на берегу Черного озера в окрестностях начали искать «каракульское чудовище». Местные жители слышали…
Происшествия
В городе Рыбинске Ярославской области обнаружено тело многодетной матери под мостом через реку Черемуха. Известно, что убитую неделю назад 35-летнюю женщину нашёл…
Украинская делегация отказалась принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующую информацию предоставил депутат Рады от партии "Слуга…
Телеведущая Ольга Скабеева резко отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовской о проплывающем "трупе" России. Инцидент произошёл в эфире программы…
Фигура звезды фильма "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер пугает ее поклонников. Знаменитая актриса в последнее время сильно похудела, а также существенно изменила свое лицо…
Общество
Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях жизни россиян и европейцев. По его словам, иностранцу очень сложно пребывать в России из-за частых стрессовых…
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что глава США Дональд Трамп одобрил отправку…
Стало известно, об истории с ученицей из Уэльса Либби Тейлор-Форд, которую шесть раз отправляли домой переодеваться из-за длины юбки. Один из преподавателей заявил: "Я не…
Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников своим элегантным нарядом в розовых тонах. Звезда выбрала необычный комплект для показа…
Британцы и представители светского общества раскритиковали образ герцогини Сассекской Меган Маркл на свадьбе крупного бизнесмена и нефтяного магната Майкла Хесса. По их…