На Приморье надвигается шторм

//Метеоновости

21 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие часы в Приморье прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, по региону объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, удар стихии придется на южные районы края, в том числе на города Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка и Партизанск.

МЧС предупреждает о возможных нарушениях в работе транспорта и связи.