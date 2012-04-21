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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Приморье надвигается шторм

21 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие часы в Приморье прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, по региону объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, удар стихии придется на южные районы края, в том числе на города Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка и Партизанск.
МЧС предупреждает о возможных нарушениях в работе транспорта и связи.

ЕП

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