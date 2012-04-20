МЧС Москвы предупреждает о чрезвычайных ситуациях из-за сильного ветра

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20 апреля 2012, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Ветер, порывы которого во второй половине пятницы усилятся до 12-17 метров в секунду, могут вызвать повреждения в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.





Также вечером в пятницу в столице и регионе ожидаются первые весенние локальные грозы.

МЧС предупреждает, что в связи с усилением ветра возможны повреждения линий электропередач, падения деревьев, повреждения широкоформатных рекламных конструкций.