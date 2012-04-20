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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В Москве в пятницу будет тепло и дождливо

20 апреля 2012, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в пятницу, 20 апреля сохранится теплая, но облачная погода с вероятностью дождей с грозами. Как отмечает Росгидромет, в столице ожидается до 18-20 градусов тепла, в Подмосковье – от 16 до 20 выше ноля.

По данным синоптиков, ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Предстоящей ночью в регионе будет облачно с прояснениями. Как ожидается, пройдут кратковременные дожди с грозами, передает ИТАР-ТАСС.  Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла. Днем в субботу, 21 апреля, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. 

ЕЛ

//картина дня

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