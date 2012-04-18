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18 апреля 2012, 08:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта deita.ru

В столичном регионе предстоящим днём среды погода будет носить неустойчивый характер: Московия будет находиться между двумя циклонами, которые своими фронтальными разделами будут пересекать развивающийся гребень антициклона с запада.

По данным Метеобюро Москвы и области днём, 18 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 11-13, по области 10-15 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.

"Атмосферное давление пониженное, 742 мм рт ст. Для большинства здоровых людей такая погода вполне благоприятная. Для людей же метеочувствительных пониженное атмосферное давление будет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие", сообщил "АН" собеседник Метеобюро.

Между тем в четверг дневная температура в столице поднимется до +16, а с пятницы вновь вернется 20-градусное тепло.