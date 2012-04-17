В столичном регионе установилась летняя погода

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17 апреля 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей во вторник, 17 апреля, местами пройдет кратковременный дождь, днем температура в Москве составит 18 — 20 градусов, по области — от 15 до 20 тепла.

Ветер будет дуть южный, 5 — 10 метров в секунду.

В ночь на среду пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 5 — 10 градусов, днем в среду возможны грозы, воздух прогреется до 10 — 15 градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.