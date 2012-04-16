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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В столичном регионе потеплеет до плюс 17 градусов, Водопол лед крушит

16 апреля 2012, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Облачно с прояснениями и небольшой дождь будет в начале недели в столичном регионе. Сегодня будет тепло – в Москве воздух прогреется до 13 – 15 , а в Подмосковье - до 12–17 выше ноля. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.


 Завтра также облачно и с дождем. Ночью температура воздуха составит 7–12 градусов, днем - от 12 до 17 тепла.
Сегодня по народному календарю – Никита: "Никита- водопол. Половодье и горы крушит". Праздник связан с кормлением, задабриванием водяного. Дожидаясь в течение трёх дней угощения, Водяной ломает лёд и мучит рыбу. В качестве подношения водяному отдавали часть первого улова, крошки хлеба, остатки вина, щепоть табаку и т. п. В некоторых случаях водяному приносили в жертву лошадь, купленную в складчину. Если водяной будет доволен жертвами, то он даст рыбакам хороший улов, не будет мешать им и будет спасать их от бури и потопления.

НС

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