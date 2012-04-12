В Москве продолжится потепление, а после Пасхи ожидается плюс 20 градусов

В Москве и в Московской области в ближайшие дни продолжится потеплени. Сегодня в столице воздух прогреется до 7-9 градусов. При облачной погоде с прояснениями будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Возможны небольшие осадки. С пятницы осадки прекратятся, передает Интерфакс. В субботу, 14 апреля, станет еще теплее, уже до 13 градусов. На Пасху синоптики обещают теплый солнечный день - в воскресенье, 15 апреля, до плюс 17 градусов.

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что в понедельник, 16 апреля, в столичном регионе возможно прогревание воздуха до 19-21 градуса тепла.