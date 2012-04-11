На Пасху погода ожидается по-настоящему весенней

Синоптики прогнозируют, что весна в Московском регионе придет на Пасху. По данным Гидрометцентра, существенное повышение температуры ожидается 14 апреля. Днем 15 апреля воздух прогреется до плюс 16 - 19 градусов.

Но утром в пасхальное воскресенье будет лишь 2-7 градусов тепла.



Температура заметно выше климатической нормы. До выходных температура в Москве существенно не изменится.

В четверг, 12 апреля, в столичномм регионе ночью - 1-3 градуса тепла, днем - 7-9 тепла. 13 апреля в Москве местами дождь на востоке области, температура до 11 тепла.Синоптики обещают, что май в России будет теплым. Особенно высокие температуры ожидаются в Сибири и на Урале. Прогноз специалистов по погоде радует, после холодного марта.