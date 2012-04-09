Аэропорт столицы Чукотки закрыт из-за циклона

Аэропорт столицы Чукотки сегодня закрыт из-за сильного ветра и снегопада, все местные рейсы отменены. Самолет, следовавший из Москвы в Анадырь, перенаправлен в Петропавловск-Камчатский.



Циклон, пришедший на Чукотку вчера, принес с собой юго-восточный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и снегопад с понижением видимости менее 500 метров, что не позволило обеспечивать работу международного аэропорта Анадырь. Московский борт авиакомпании "Трансаэро" было решено перенаправить в Петропавловск-Камчатский, где он будет дожидаться улучшения погодных условий.

По метеоусловиям Анадыря также отменено выполнение всех трех запланированных на этот день рейсов из аэропорта окружного центра в райцентры и села Чукотки. Информация по отложенным рейсам будет дана во вторник утром, сообщает РИА Новости.

Кроме того, из-за снижения видимости властями была закрыта ледовая переправа через Анадырский лиман, соединяющая столицу Чукотки с окружным аэропортом. Отменены занятия в школах.

Как сообщает Гидрометцентр Чукотки, завтра в Анадыре также ожидается снегопад, возможны прояснения. Ветер восточный, юго-восточный 10-15 метров в секунду, ночью и утром порывы до 20-25 метров в секунду с метелью.

Сейчас в Анадыре наблюдается снижение силы ветра, снегопад прекратился. Коммунальные и дорожные службы города занимаются расчисткой проезжей части и тротуаров от снега.

Тем не менее, атмосферное давление продолжает падать, а температура воздуха повышаться (за сутки столбик термометра поднялся с минус 17 градусов до ноля), что говорит о возможном приближении очередного удара стихии.





