В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
9 апреля 2012, 10:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве и Подмосковье сегодня во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погоды.
По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, во второй половине понедельника в столичном регионе, начиная с 13:00, ожидаются сильные снег с дождем.
По прогнозу синоптиков, выпадет до 10 мм осадков. Это составляет практически четверть апрельской нормы (44 миллиметров).
При плюсовых температурах снег будет таять. Специалисты по погоде сообщают, что в Москве днем потеплеет местами до +6. Утро в Москве пока солнечное и ясное.