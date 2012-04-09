В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

В Москве и Подмосковье сегодня во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погоды.

По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, во второй половине понедельника в столичном регионе, начиная с 13:00, ожидаются сильные снег с дождем.

По прогнозу синоптиков, выпадет до 10 мм осадков. Это составляет практически четверть апрельской нормы (44 миллиметров).

При плюсовых температурах снег будет таять. Специалисты по погоде сообщают, что в Москве днем потеплеет местами до +6. Утро в Москве пока солнечное и ясное.