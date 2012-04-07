В Москве потеплеет, в ночь на 8 апреля ожидается 4-6 градусов тепла

В Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается потепление: в субботу будет облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха прогреется до 3-8 градусов выше нуля, скорость южного ветра - 3-8 метров в секунду.

Впервые за весну, в ночь на 8 апреля в Москве столбики термометров не опустятся ниже нуля: в столице ожидается 4-6 градусов тепла, по области — до плюс 8 градусов. В воскресенье днем пройдет небольшой дождь, температура не превысит 5-10 градусов тепла.