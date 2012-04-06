Из-за тумана в Домодедово не смогли приземлиться 19 самолетов

Из-за тумана в аэропорту Домодедово (Москва) 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них 18 совершили посадку в аэропорту Шереметьево и 1 приземлился в Пулково. Об этом сообщил представитель аэропорта.

"С 4:30 мск над аэропортом был туман, и решения о посадке принимались командирами воздушных судов, поэтому 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. На 9:30 мск аэропорт работает в штатном режиме", - сообщил представитель Домодедово, сообщает РБК.



