Долгожданное потепление синоптики обещают уже завтра

Синоптики обещают долгожданное потепление уже завтра, а сегодня зима неохотно уступает права весне. Москву, среднюю полосу России и Дальний Восток засыпает снегом, ураганный ветер обрывает линии электропередачи.

В Москве на городские улицы в четверг вышли более 9 тысяч единиц снегоуборочной техники. Из-за сильной метели была нарушена работа столичных аэропортов. Домодедово направил на запасные аэродромы 16 рейсов. Три самолета не смогли принять и в аэропорту Внуково.

Но по прогнозам синоптиков, зима все же отступает и уже 6 апреля погода улучшиться почти на всей территории России.

В ночь на пятницу температура воздуха в столичном регионе составит 0-2 градуса тепла. Днем в пятницу ожидается повышение температуры от 5 до 7 градусов тепла. Будет ясно, выглянет солнышко, ветер южный до 2 м/cекунду. Атмосферное давление 748-750 мм. ртутного столба.

На ближайшие выходные прогноз синоптиков благоприятный. Температура воздуха ожидается от 5 до 10 градусов тепла, но весенне настроение может испортить небольшой дождь.