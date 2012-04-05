В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды сегодня днем. Метеорологи объявили штормовое предупреждение столичном регионе. С 10:00 до 14:00 в столице и Подмосковье сохраняется сильный северо-восточный ветер, передает Интерфакс.

По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области порывы ветра могут превышать 15 метров в секунду.

В ночь на четверг в Москве прошел сильный снегопад. Специалисты по погоде обещали, что днем будет потепление и пойдет дождь. Аэропоты работают в штатном режиме.

По прогнозу синоптиков, долгожданное потепление придет в столичный регион на следующей неделе.