В Москве в четверг потеплеет до +4, снег прекратится и пойдет дождь
5 апреля 2012, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня днем потеплеет. Температура воздуха поднимется днем до + 4 градусов. По данным Росгидромета, ожидается преимущественно облачная погода, без прояснений. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ранним утром в столице термометры показывали минус один, к 8-45 мкс - похолодало, минус 2 градуса. Ночью в Москве шел снег. В некоторых районах столицы он продолжается. За окном - зима.
Солнышко обещают завтра, в пятницу, 6 апреля.
Синоптики рассказали, сколько еще москвичам ждать весну. По прогнозу специалистов по погоде, долгожданное потепление придет в столичный регион на следующей неделе.