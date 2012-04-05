В Москве в четверг потеплеет до +4, снег прекратится и пойдет дождь

В Москве сегодня днем потеплеет. Температура воздуха поднимется днем до + 4 градусов. По данным Росгидромета, ожидается преимущественно облачная погода, без прояснений. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ранним утром в столице термометры показывали минус один, к 8-45 мкс - похолодало, минус 2 градуса. Ночью в Москве шел снег. В некоторых районах столицы он продолжается. За окном - зима.

Солнышко обещают завтра, в пятницу, 6 апреля.

Синоптики рассказали, сколько еще москвичам ждать весну. По прогнозу специалистов по погоде, долгожданное потепление придет в столичный регион на следующей неделе.