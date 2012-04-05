На Камчатке отменены занятия в школах, прервано авиасообщение

Мощный циклон, который бушевал на Сахалине, в ночь на 5 апреля обрушился и на Камчатку. Основной удар стихии пришелся на Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский районы края.



Только в Петропавловске-Камчатском выпало более 20 мм снега. Сила ветра здесь достигала в порывах 25 метров в секунду. Из-за плохой погоды отменены все занятия в школах, власти города советуют работодателям отпустить сотрудников по домам. Кроме того, в городе крайне затруднено автобусное сообщение. Общественный транспорт из-за практически нулевой видимости и переметов на дорогах не может попасть в большинство пригородных поселков.



Что касается обстановки на центральных дорогах, то за несколько часов зарегистрировано более двух десятков различных аварий, хотя автолюбителей ранее просили не выезжать на трассы на собственном транспорте.



Фактически прервано авиасообщение Камчатки с материком. Единственный местный аэропорт готов к приему и отправлению самолетов, но, например, пилоты «Аэрофлот» уже отказались лететь на полуостров из-за плохих метеоусловий. Пока задерживается на неопределенное время вылет на полуостров двух пассажирских самолетов из Хабаровска и Владивостока. Отменены полеты авиации по всем внутренним камчатским авиалиниям.

По прогнозу синоптиков, циклон будет влиять на Камчатку еще несколько дней.



На юге Сахалина из-за мощного циклона более пятнадцати населенных пунктов лишились электричества. Также временно приостановлено движение железнодорожных поездов. Закрыт аэропорт Южно-Сахалинска. Циклон прекратил работу паромной переправы Ванино – Холмск, связывающей Сахалин с материком.

Из-за снежных заносов затруднено автомобильное движение на всей территории Сахалинской области. Для подвоза продуктов в населенные пункты Сахалина используются автомобили экстренных служб повышенной проходимости.



