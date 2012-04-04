Синоптики рассказали, сколько еще ждать весну

Синоптики рассказали, сколько еще москвичам ждать весну. По прогнозу специалистов по погоде, долгожданное потепление придет в столичный регион на следующей неделе.

В понедельник, 9 апреля, воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Во второй половине этой недели, в четверг, 5 апреля, начнется небольшое повышение температуры - до плюс 2-4 градусов. Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют сильный снег с дождем. Ожидается, выпадет до 12 мм осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В течение дня будет облачно. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, наледи и сосулек.

В пятницу, в последний день текущей рабочей недели, воздух в столице прогреется уже до плюс 5-7 градусов.В субботу и воскресенье еще потеплеет - до плюс 8 градусов. Днем будет облачно.

В понедельник, 9 апреля, возможен дождь.