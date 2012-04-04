Апрельские шуточки: к вечеру в московском регионе ждут метель

На Сахалине в среду днём снежная пурга парализовала движение транспорта, в Дагестане плюс 26, а в московском регионе к ночи ожидают метель: выпадет треть месячной нормы осадков. Правда, успокаивают синоптики, это будет последний снег уходящей зимы.

Снежный покров полностью сойдет в московском регионе через неделю, обещает главный специалист центра ФОБОС Леонид Старков, передают Вести. Синоптик уверяет: апрель вообще самый нестабильный месяц, но в этом году ничего экстраординарного не происходит: всего лишь небольшая задержка весны – примерно на неделю

Осадки выпадают преимущественно в виде снега, ветер холодный, северный, это потому, что "климатический фон у нас все-таки немного ниже нормы – примерно на 1-3 градуса", — поясняет Старков.

А весна в этом году "наступает в средние сроки", - утверждает синоптик. Вообще-то понятие весны у простых граждан и специалистов – разное.

"Метеорологи вкладывают в понятие "весна" устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль к положительным значениям. Это называется климатической или метеорологической весной. Так вот: весна наступила у нас вчера, когда шел снег. Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль произошел именно в этот день", — говорит Старков.

По его словам, обычно это происходит 27 марта, а в этом году — на неделю позже. И температура в нынешнем апреле на 1-3 градуса ниже климатической нормы. При этом, средняя полоса России оказывается в зоне наибольших контрастов.

На юге продолжает набирать силу весна — например, в Краснодарском крае, Ставропольском крае температура повышается до плюс 16-20 градусов, а вчера в Дагестане вообще было плюс 26, а на севере полноправной хозяйкой пока остается зима.

Средняя же полоса России оказывается посредине этих процессов. Погода резко меняется, стоит воздушным течениям немного изменить направление либо на север, либо на юг.

Предстоящий четверг московскому региону весенним не покажется.

"То, что у нас будет завтра, вы назовете возвратом в зиму, — прогнозирует Старков. — Уже сегодня вечером начнется снегопад, снег будет идти всю ночь и выпадет около трети месячной нормы осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Но чтобы сгладить эту нерадостную новость, могу сказать, что это — последнее снежное событие уходящей зимы. Последующие осадки будут уже выпадать в виде дождя".

Синоптик отмечает также, что если в московском регионе это будет снег и мокрый снег, то в 200 километрах к югу – в Тульской, Рязанской, Липецкой и Орловской областях – осадки выпадут в виде дождя.

Ну, а уже через неделю, обещает нам главный специалист ФОБОСа, снежный покров, наконец, сойдет полностью. Температура повысится до плюс 10 градусов, и вторая декада апреля будет теплой – с температурой до плюс 15.