В московском регионе воздух прогреется до плюс 6 градусов

В столичном регионе сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. В Москве днём воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье – до 6 выше ноля. Ветер будет дуть с запада, 3-8 м/с.



Условия для гололедицы, наледи по-прежнему сохраняются.

В четверг ночью, 5 апреля, пройдёт мокрый снег, температура воздуха – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днём пройдёт мокрый снег и дождь, воздух прогреется до 3-8 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.