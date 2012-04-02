Гидрометеобюро предупреждает: На Москву обрушится сильный ветер и снегопад

Гидрометеобюро Москвы и Московской области предупреждает: вечером в столичном регионе ожидается обильный снегопад, который будет сопровождаться сильным ветром - до 15 метров в секунду и выше, на дорогах гололедица.

Сотрудник агенства сообщил, что с 22:00 понедельника до 10:00 вторника в Москве и Подмосковье ожидаются снег, сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду и выше, местами пройдут метели, на дорогах сохранятся условия к образованию наледи, гололеда. Температура воздуха ночью в Москве опустится до 1-3 градусов мороза, а днем во вторник она поднимется до 1-3 градусов тепла.