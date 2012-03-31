В московском регионе ожидается до плюс 5 градусов, местами дожди

В Москве и Московской области, сегодня, в последний день марта погода существенно не изменится. В столице воздух прогреется до 2-4 градусов, а в Подмосковье — до пяти градусов тепла.

Синоптики сообщают, что местами пройдут небольшие осадки. Облачно, но в просветах облаков выглянет солнце. По данным Росгидромета, в ночь на воскресенье подморозит.

Температура воздуха в столице составит минус 1 — минус 3 градуса, по области — минус 1-6. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду. Пройдут осадки. На дорогах ожидается гололедица.

В воскресенье днем прохладнее. В Москве — около 0 градусов, в столичном регионе — от минус 2 до плюс 3. Временами пройдет дождь.