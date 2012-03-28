Синоптики обещают: настоящая весна придет в Москву в четверг

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что согласно наблюдениям, метеорологическая весна в столицу приходит 28 марта, когда среднесуточная температура превышает 0 градусов. А фактическая весна придет уже в этот четверг.

Как пояснили в Гидрометеобюро, норма среднесуточной температуры для 28 марта составляет 0,2 градуса. Между тем, пока среднесуточная температура воздуха ниже нормы, но уже в четверг ночью температура не опустится ниже 4 градусов мороза, а днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, среднесуточная температура окажется выше 0 градусов.

Положительная температура при 2-4 градусов тепла днем ожидается в Москве в ночь на пятницу. И в четверг, и в пятницу ожидаются осадки в виде дождя и снега. Однако по предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные дневная температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов.