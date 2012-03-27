В Москве и Подмосковье термометры покажут около ноля

Воздух утром в Москве и окрестностях остынет до минус 8 градусов, а днем в столице при южном ветре в 3-8 м/с будет от минус 1 до плюс 1 градусов. Пройдет небольшой снег, будет облачно.



Погоду в столичном регионе сегодня будет определять очередной североатлантический циклон. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1. Сохранятся условия для гололедицы, наледи и сосулек.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах — скользко. В Москве подморозит до 8-10 ниже ноля, по области будет 8-13, а местами и 18 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Днем в среду южный ветер прогреет столичный воздух до плюс 2 градусов, в Подмосковье — до минус 2 — плюс 3. Возможны небольшие осадки.



